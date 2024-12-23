Задержан сбежавший из-под конвоя арестованный в Алматы
Полиции на это потребовалось 20 дней.
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
103Фото: baigenews.kz
В Алматинской области задержали сбежавшего от конвоя мужчину, передаёт BaigeNews.kz.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший побег из автотранспорта конвоирования", - сообщили в ДП Алматы.
В полиции уточнили, что подозреваемый осуждён за кражу чужого имущества. По факту побега проводится досудебное расследование.
Побег произошёл 4 декабря.
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