В Алматинской области задержали сбежавшего от конвоя мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший побег из автотранспорта конвоирования", - сообщили в ДП Алматы.

В полиции уточнили, что подозреваемый осуждён за кражу чужого имущества. По факту побега проводится досудебное расследование.

Побег произошёл 4 декабря.