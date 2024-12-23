  • 23 Декабря, 20:14
  • BAIGENEWS

Задержан сбежавший из-под конвоя арестованный в Алматы

Полиции на это потребовалось 20 дней.

Сегодня, 19:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: baigenews.kz

В Алматинской области задержали сбежавшего от конвоя мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области задержан находящийся в розыске гражданин Аубакри К. Е., совершивший  побег из автотранспорта конвоирования", - сообщили в ДП Алматы.

В полиции уточнили, что подозреваемый осуждён за кражу чужого имущества. По факту побега проводится досудебное расследование. 

Побег произошёл 4 декабря.

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