Задержан следственно-арестованный, совершивший побег из больницы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба КУИС МВД РК, подозреваемый в краже находился в больнице на лечении. По факту побега возбуждено уголовное дело.

Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Недавно в Каскелене Алматинской области следственно-арестованный, подозреваемый в изнасиловании, сбежал с территории районного суда. А за побег заключённого наказали 10 сотрудников талгарского ИВС, двоих человек уволили.