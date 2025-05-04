  • 5 Мая, 00:46
  • BAIGENEWS

Задержан сбежавший из больницы Алматы арестант

Подозреваемый в краже находился в больнице на лечении.

Вчера, 23:21
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Вчера, 23:21
Вчера, 23:21
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Задержан следственно-арестованный, совершивший побег из больницы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба КУИС МВД РК, подозреваемый в краже находился в больнице на лечении. По факту побега возбуждено уголовное дело. 

Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия. 

Недавно в Каскелене Алматинской области следственно-арестованный, подозреваемый в изнасиловании, сбежал с территории районного суда. А за побег заключённого наказали 10 сотрудников талгарского ИВС, двоих человек уволили.

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