Задержан сбежавший из больницы Алматы арестант
Подозреваемый в краже находился в больнице на лечении.
Вчера, 23:21
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Вчера, 23:21Вчера, 23:21
130Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Задержан следственно-арестованный, совершивший побег из больницы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба КУИС МВД РК, подозреваемый в краже находился в больнице на лечении. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Недавно в Каскелене Алматинской области следственно-арестованный, подозреваемый в изнасиловании, сбежал с территории районного суда. А за побег заключённого наказали 10 сотрудников талгарского ИВС, двоих человек уволили.
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