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Задержан руководитель департамента экологии по ВКО

Сегодня, 16:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционная служба установила факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка дороги республиканского значения "Калбатау – Майкапшагай", передаёт BaigeNews.kz

"13 июля после получения части взятки в сумме 8,5 миллиона тенге из ранее оговоренных 130 миллионов тенге изобличен вр.и.о. руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции дороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства", - сообщили в Антикоре.

Должностное лицо и субъект предпринимательства задержаны и с санкции суда заключены под стражу. 

Расследование продолжается.  

 

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