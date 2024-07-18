Задержан руководитель департамента экологии по ВКО

Антикоррупционная служба установила факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка дороги республиканского значения "Калбатау – Майкапшагай", передаёт BaigeNews.kz.

"13 июля после получения части взятки в сумме 8,5 миллиона тенге из ранее оговоренных 130 миллионов тенге изобличен вр.и.о. руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции дороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства", - сообщили в Антикоре.