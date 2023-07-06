Задержан родственник президента Кыргызстана — СМИ

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В Бишкеке задержан родственник президента Садыра Жапарова — Улан Жапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg

Издание со ссылкой на собственные источники уточняет, что 32-летний Улан Жапаров, уроженец села Кен-Суу Иссык-Кульской области, водворён в СИЗО-1 Бишкека.

"По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД", — Говорится в сообщении.

В Первомайском районном суде столицы изданию подтвердили, что У. Ж. постановлением суда взят под стражу до 26 июля.

По данным источников редакции, он приходится сыном Ракымжану Жапарову — двоюродному брату Садыра Жапарова.