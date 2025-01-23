Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве 27-летней женщины-продавца в Сарани. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Задержан 50-летний подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области он взят под стражу. Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившего к совершению тяжкого преступления, являются деньги. Мужчина попытался с применением насилия и угрожая ножом завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась", - сообщили в полиции.

Орудие преступления - нож - изъят.

По факту убийства создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Раскрытие и расследование взято на контроль руководства ДП и прокуратуры области.

Ранее сообщалось о том, что преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.