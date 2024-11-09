Задержан подозреваемый убийстве двух женщин в Таразе

В Жамбылской области задержали подозреваемого в двойном убийстве на съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, двойное убийство шокировало один из спальных районов Тараза. Там в квартире девятиэтажки с признаками насильственной смерти нашли тела двух женщин. Известно, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, подозреваемый задержан.