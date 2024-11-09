Задержан подозреваемый убийстве двух женщин в Таразе
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В Жамбылской области задержали подозреваемого в двойном убийстве на съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, двойное убийство шокировало один из спальных районов Тараза. Там в квартире девятиэтажки с признаками насильственной смерти нашли тела двух женщин. Известно, что убитым было 46 и 54 года, одна из них приехала в Тараз из Алматы.
Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, подозреваемый задержан.
"По результатам оперативно-следственных мероприятий в течение суток полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. Наряду с этим владелец съёмного жилья ранее привлечена к административной ответственности за допущение проживания физических лиц без регистрации. В полицию жалоб от соседей на данную квартиру не поступало. Согласно ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", — сообщили в ДП.