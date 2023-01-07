Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном

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Сотрудники полиции Костанайской области задержали мужчину, которого подозревают в нападении на социального предпринимателя и экоактивиста Максима Фролова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

25 декабря 2022 года в Рудном, на Максима напал неизвестный. В социальных сетях рассказали, что в лицо мужчине распылили газовый баллончик, и прокололи шины автомобиля.

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"Полиция города Рудного начала досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", в рамках которого был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате задержан подозреваемый — житель Костаная. В настоящее время выясняются причины нападения и связано ли это с профессиональной деятельностью потерпевшего", — говорится в сообщении.

В департаменте полиции отмечают, что проводят все необходимые следственные действия. По делу назначены экспертизы, также выясняют, были ли у нападавшего сообщники.