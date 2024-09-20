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Задержан обманувший астанчан на 90 млн тенге мошенник

Сегодня, 15:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: baigenews.kz

Полицейскими Целиноградского района Акмолинской области при содействии прокуратуры задержан находившийся в розыске гражданин А., подозреваемый в совершении 47 эпизодов мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz.

С января злоумышленник путём обмана и злоупотребления доверием жителей Астаны и села Акмол завладел их деньгами в размере 90 миллионов тенге.

Мужчину водворили в следственный изолятор.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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