Задержан обманувший астанчан на 90 млн тенге мошенник

Полицейскими Целиноградского района Акмолинской области при содействии прокуратуры задержан находившийся в розыске гражданин А., подозреваемый в совершении 47 эпизодов мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz.

С января злоумышленник путём обмана и злоупотребления доверием жителей Астаны и села Акмол завладел их деньгами в размере 90 миллионов тенге.

Мужчину водворили в следственный изолятор.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.