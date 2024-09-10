Задержан начальник следственного изолятора Алматы
Сегодня, 02:34
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Сегодня, 02:34Сегодня, 02:34
162Фото: pixabay.com
В Алматы задержан начальник следственного изолятора полковник юстиции Муратжан Какимжанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CMN.KZ.
В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД подтвердили задержание полковника. Там же добавили, что по данному факту компетентные структуры уже проводят следственные действия.
"Наряду с этим, КУИС МВД РК проводится служебная проверка. По результатам будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
Какимжанова подозревают в превышении должностных полномочий и присвоении средств по поставкам товаров и услуг на нужды СИЗО.
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