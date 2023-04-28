Задержан мужчина, избивший девочку в Кентау

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Задержан мужчина, избивший девочку-подростка в Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

26 апреля в Кентауский городской отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила несовершеннолетняя девочка с телесными травмами. В ходе проверки установлено, что примерно в 20:30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность мужчины по видеозаписи происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель. В отделениии полиции Кентау данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

В настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на статьи 24 часть 3 и 120 часть 4 УК РК (покушение на изнасилование малолетней). Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы.

Дело находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.