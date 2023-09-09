Задержан курьер, пристававший к 11-летней девочке в ТРЦ Алматы

Руководитель фонда "Не молчи" Дина Тансари рассказала о задержании курьера, пристававшего к 11-летней девочке в торгово-развлекательном центре Форум в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 21 июля. Мама девочки привезла дочь на день рождения её подруги в ТРЦ. К ребёнку подошёл взрослый мужчина и начал приставать. Напуганная девочка позвонила маме.

"К ней подошёл курьер, хватал за талию и звал покататься на мопеде. Она пересела на другую скамейку, и он снова полез к ней! Представьте 11-летнего ребёнка, к которому пристаёт мужик со словами "я тебя люблю, поехали со мной". Девочка позвонила матери и плакала. Мама не стала это дело замалчивать и обратилась в полицию. Полиция отговаривала от заявления и не хотела вообще принимать его!", — рассказала ранее руководитель фонда "Не молчи".

По её словам, в настоящее время ведётся расследование. Она предупредила: любители распускать руки — система камер слежения "Сергек" работает.

"В наше время ничто не останется незамеченным. Друзья, не молчите, выражайте принципиальную нулевую терпимость к насилию. Иммунитет в обществе можно укрепить вот таким отпором", — написала Дина Тансари на своей странице в Telegram.

Она обратила внимание детского омбудсмена и общественности, что по делам сексуализированного домогательства к детям и женщинам в Казахстане по-прежнему нет статьи в Уголовном кодексе. Наказывают за такие действия только административным штрафом либо арестом на 15 суток.

В Казахстане предлагают ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних. Уже разработан законопроект по обеспечению безопасности детей, предусматривающий ужесточение наказания за изнасилование несовершеннолетних.

Его разработчики планируют ввести в законодательство статью "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним" с соответствующим наказанием. Они требуют ужесточить наказание, ислючив ограничение свободы, а оставив только лишение свободы.