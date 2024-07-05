Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы

Кайрат Нуртас стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве - ему грозит до 5 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал журналиста Михаила Козачкова .

"На днях популярный певец Кайрат Нуртас (Айдарбеков) устроил дебош на борту самолета, летевшего из Алматы в Астану. В результате драки здоровью другого пассажира был нанесен легкий вред. Пострадавшего зовут Асылбек Беккайыров. Командир воздушного судна был вынужден прибегнуть к помощи полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы доставили обоих участников драки в отделение, где на артиста был составлен протокол по двум административным нарушениям: умышленное нанесение легкого вреда здоровью и повторное мелкое хулиганство.

"По факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением "Алматы-Астана" возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для расссмотрения", - сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

Отметим, в отношении певца зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, несколько дней назад шоумена Турсынбека Кабатова арестовали на 5 суток за маты на борту самолета.