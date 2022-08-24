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  • Задержан грабитель, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре
polisia.kz Вчера, 22:59
455
Фото: polisia.kz

Задержан грабитель, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре

Задержан мужчина, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Им оказался 27-летний житель города.

"В ходе досудебного производства установлено, что данный мужчина хотел отобрать сотовый телефон у девушки. Расследование проводится по факту разбойного нападения. Подозреваемый водворен в ИВС", – сообщил замначальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

23 августа в Центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что 21 августа в 01:10 у подъезда дома неизвестный мужчина ударил её кирпичом.

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#нападение #криминал #Павлодар
Вчера, 22:59
455
Журналист

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