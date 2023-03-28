Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet

Сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с прокуратурой задержали подозреваемого по факту руководства финансовой пирамиды Qnet на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счёт взносов других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интересно то, что деятельность Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.

К слову, в ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка страны в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

"Специализированным следственным судом г.Алматы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице был задержан подозреваемый по факту создания и руководства аналогичной финансовой пирамидой.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.