Задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Алматы

Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

“В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 г. в порядке ст.128 УПК задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции г.Алматы Берик Абильбеков”, - говорится в сообщении.

В соответствии со ст.201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат.