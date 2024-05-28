Задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Алматы
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
103Фото: gov.kz
Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприёмника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
“В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 г. в порядке ст.128 УПК задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции г.Алматы Берик Абильбеков”, - говорится в сообщении.
В соответствии со ст.201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат.
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