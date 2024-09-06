Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
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В Астане задержан бывший начальник столичного управления культуры Болат Мажагулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Kozachkov offside.
Сообщается, что его подозревают в хищении при строительстве фонтана "Солнце" в 2016 году. Объект с 2017 года находится в аварийном состоянии.
Фото: Facebook / Архитектура Астаны
"Как выяснилось в ходе следствия, проект обошёлся налогоплательщикам более чем в миллиард тенге, при этом управление культуры умудрилось построить его без проведения госзакупок, у фонтана отсутствует проектно-сметная документация и он не прошёл государственную экспертизу. Как было установлено позже, "Солнце" сделали из некачественных материалов, поэтому он быстро вышел из строя. По данным АФМ, ведущего расследование, самое прямое отношение к этому имеет тогдашний начальник управления культуры Астаны", – сообщает в своём Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Указывается, что у Болата Мажагулова в рамках расследования наложены обременения на 3 коммерческих помещения, 2 паркинга и квартиру в доме премиум-класса.
По делу есть и другие подозреваемые – это представители подрядных компаний, строивших фонтан. Всего у них арестовано имущество на сумму более 500 миллионов тенге, сообщает Козачков.
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