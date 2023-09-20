Задержан автор фейкового видео о конфликте на границе Костанайской области

Видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области является фейковым. Об этом сообщила пресс-служба департамент полиции Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52- летний житель города Костанай. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал. По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.2 ст.274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций", - сообщили в облполиции.

В полиции напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.