Член Национального курултая, экономист Расул Рысмамбетов прокомментировал выступление Президента в Бурабае. Он отмечает, что Глава государства начал выступление с вопроса о налоговой реформе, передаёт BaigeNews.kz.

"На курултае представлены участники из разных сфер деятельности и регионов. Что касается налогов, то многие высказались по этой реформе. Было предложение правительства, экспертные мнения. До этого президент также высказывался. Он говорил о том, что повышение до 20 процентов НДС – это много. Если мы помним, первоначальное предложение было сделать ставку НДС выше. Президент предложил ее снизить", — говорит спикер.

Расул Рысмамбетов принял участие в секционных заседаниях Курултая, где обсуждались предстоящие налоговые изменения. В дискуссии участвовали заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиев, а также эксперты.

"Критики было достаточно, задавались прямые вопросы: не ударит ли такая налоговая политика по экономическому росту? Ведь, помимо повышения НДС и КПН, рассматривается возможность увеличения налоговой нагрузки для банков. Кроме того, обсуждалась система государственных доходов. Люди задавались вопросом: почему правительство говорит о необходимости повышения налогов, но при этом не сокращает собственные расходы? На это Серик Жумангарин ответил, что государство уже работает над активным сокращением бюджетных расходов. Важно проанализировать эффективность госинвестиций и, возможно, закрыть неэффективные программы", — сказал экономист.

По его словам, представители госорганов объясняли, что новый Налоговый кодекс — это не просто документ, а своего рода общественный договор. Граждане должны понимать, какие налоги они платят и на какие средства будет развиваться страна.

При этом он отмечает, что использовать Фонд национального благосостояния на эти цели — не лучший вариант.