Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил соотечественников с Новым годом, передаёт BaigeNews.kz.

Текст поздравления распространила пресс-служба правительства РК.



Бектенов отметил, что прошедший год был насыщенным на значимые события в экономической и социальной жизни страны.

"Весенние паводки стали для нас серьезным испытанием. Благодаря единству и упорному труду мы преодолели трудности. Экономика страны в результате системной работы выведена на устойчивый рост", – отметил премьер.

По его словам, в наступающем году предстоит решение важных задач, поставленных президентом страны, по диверсификации структуры экономики и поддержке отечественных производителей на фоне глобальных вызовов, реализации масштабных программ модернизации с учетом изношенности инфраструктуры и проектов социально-экономического развития страны с прицелом на повышение качества жизни населения. Главным залогом успеха в эффективности всех усилий был и будет профессионализм трудовых ресурсов, отметил глава правительства.

"Обращая внимание на важность реформы профессионального образования, в своем Послании народу глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Пусть этот период станет для всех нас годом укрепления знаний и совершенствования навыков, повышения уровня компетенции для новых профессиональных побед и страновых достижений! Уверен, что мы, демонстрируя сплоченность, солидарность и трудолюбие, с честью выполним намеченные на предстоящий год планы и задачи. Желаю всем крепкого здоровья, жизненных сил и энергии! Пусть наступающий год будет стабильным и плодотворным! Мира и добра, благополучия и процветания каждой семье и стране!" – отметил Олжас Бектенов.

Ранее президент РК, поздравляя казахстанцев с Новым годом, отметил, что правительству страны предстоит проделать эффективную работу, обеспечить поступательный рост нашей экономики.