"Задача не для слабых" - российский эксперт о проводимой политике Токаева

Какие задачи сейчас стоят перед казахстанскими властями после выборов? И каковы риски. На эти вопросы журналисту ответил российский политолог, эксперт по СНГ Аркадий Дубнов, передаёт BaigeNews.kz.

"Страны, подобные Казахстану, распадающиеся из скорлупы советского союза – их основная проблема: "как жить без идеологии, которая отпала как скорлупа?" Казахстан - не исключение. Подавляющее большинство этих государств взяло на вооружение идею этнократического национального государства. В Казахстане это очень проблемная история в силу того, что это многонациональное этническое государство, где очень много русскоязычного было населения, чуть ли не половина на момент распада. Поэтому пройти между Сциллой и Харибдой, между созданием "государства для казахов" или "земли казахов" и страной, в которой живут не только казахи, но совершенно органично и законно считают Казахстан своей родиной – вот это попытка пройти между этими трендами, особенно в условиях сильно нарастающего национального крена в силу подрастающего поколения преобладающей казахской титульной нации. Это конечно, задача не для слабых политиков. И в этой ситуации, я не знаю. Я вижу, что Токаев все эти искушения понимает, но в первую очередь есть третье искушение – он должен пройти не только между этими двумя скалами, ему нужно сохранить свою самостийность от России, от "старшего брата", от этого имперского навеса, который постоянно имеется в виду, в ощущениях доступной нам реальности", - говорит эксперт.

Он считает, что именно Токаев сегодня представляется именно тем человеком среди всех деятелей в Казахстане, который имеет возможность вот так вот "вырулить".

"Я не строю никаких иллюзий. Токаев никогда не был демократом, вся его история политическая, личная, образовательная не дает нам угадать в нем демократа. Но при этом, это человек, который всем своим видом, даже моторикой, телом, демонстрирует достоинство. Это делается экспромтом, не всегда намеренно или заранее. Все его эпатажные заявления, начиная с Санкт-Петербургского форума напрямую с Путиным и так далее, заявления в Самарканде - повторение общих тезисов. Они воспроизводят общую тезу: "Мы себя достаточно уважаем и мы сохраним свою независимость, мы не позволим нас заставить свернуть с этого, что бы не происходило. Нам будет трудно, но мы идем своим путем и даже близкие нам по духу, по этническому происхождению страны, люди тоже не смогут нас с этого дела свернуть. То есть, тут речь даже не о России", - заявил Аркадий Дубнов.