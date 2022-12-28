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Зачем вводят таможенную пошлину на вывоз семян подсолнечника из Казахстана
Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прояснил вызывающие недопонимание у граждан моменты о вводе экспортной таможенной пошлины на вывоз семян подсолнечника, передаёт BaigeNews.kz.
"Хочу прояснить суть действия и задачи будущих инструментов регулирования экспортных потоков подсолнечника – экспортной таможенной пошлины (ЭТП) и тарифной квоты. Во-первых, никаких ограничений на объёмы вывоза семян на экспорт нет и с вводом в действие экспортной пошлины не будет", - написал министр в Facebook.
Он пояснил, что действовавшие с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года квоты на вывоз подсолнечника завершены. В январе-октябре 2022 года экспортировано 222,5 тысячи тонн, в том числе внутри квоты - 140 тысяч тонн, что на 76 процентов больше уровня аналогичного периода 2021 года.
"В результате действия квот с января по ноябрь 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, производство подсолнечного масла в стране увеличилось на 67 процентов, экспортировано 204,8 тысячи тонн масла, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. На это повлиял ввод в строй новых масложировых предприятий в 2021/22 годах (Qazaq Astyq Group, Бота-2015, Алтын Шыгыс и другие). Таким образом, благодаря действию квот мы сохранили среднегодовой объём экспорта семечки как сырья и увеличили объём экспорта нерафинированного масла", - отметил глава ведомства.
По словам министра, применение экспортной пошлины - это мера, позволяющая, во-первых, сохранить среднегодовой уровень объёма экспорта подсолнечника, во-вторых, сдержать чрезмерный объём вывоза сырья из страны в условиях высокого спроса и роста цен на мировых рынках, и в-третьих - содействовать развитию собственной переработки, производству и экспорту продукции с добавленной стоимостью. При этом доходы от взимания экспортной пошлины будут направлены в бюджет страны, из которого субсидируются сельхозтоваропроизводители.
Проект приказа об ЭТП находится на публичных обсуждениях, ориентировочный ввод в действие – начало 2023 года. Ввод ЭТП не предусматривает ограничений на объёмы экспорта.
После экспортной пошлины будет введена тарифная квота
"Ввод тарифной квоты означает, что определенный объём семян подсолнечника на экспорт будет отправляться беспошлинно, а всё что сверх – с пошлиной. Предварительный размер квоты - на уровне среднего объёма экспорта за предыдущие годы. На первом этапе, при вводе в действие ЭТП, ею будет облагаться весь вывозимый на экспорт объём семян. На втором этапе, после ввода тарифной квоты, пошлиной будет облагаться только объём, вывозимый сверх установленного. Размер таможенной пошлины - 20 процентов, но не менее 100 евро за тонну. При расчете ЭТП учитывались наши тарифные обязательства, внутренние и экспортные цены", - сообщил министр.
Таможенная пошлина будет действовать на вывоз подсолнечника в страны дальнего зарубежья и СНГ. В отношении стран ЕАЭС, в соответствии с Договором о ЕАЭС, распространяться не будет. Механизм распределения квоты и её объемы сейчас обсуждаются совместно с заинтересованными государственными органами, производителями и переработчиками.
"Тарифная квота позволит, во-первых, беспошлинно экспортировать семена подсолнечника в исторически сложившихся объёмах, во-вторых - сдержать отток сырья и не допустить рост цен на растительное масло на внутреннем рынке", - заверил Жумангарин.
Крупнейшие экспортёры мира поставляют нерафинированное масло
"Были вопросы, что в стране мало заводов, занимающихся рафинированием подсолнечного масла, на экспорт в основном идёт в сыром виде, а это продукт низкого передела. Мы рассматривали и эту сторону вопроса, изучали мировой опыт. Крупнейшие экспортёры мира поставляют растительное масло в основном в сыром виде: Аргентина, Россия - 80/20 процентов, Украина – 90/10 процентов, это в соотношении сырое к рафинированному. Казахстан - 68/32 процента. Тем не менее, правительство заинтересовано в дальнейшем увеличении объёмов глубокой переработки растительного масла", - сказал министр.
Кто получит выгоду от ввода пошлины
"Со стороны производителей во время недавней встречи прозвучало немало предложений. Одно из основных – пошлина должна возвращаться производителям семечек в виде субсидий за сдачу сырья для внутренней переработки. Таким образом, производители не останутся в убытке, а переработчики получат удешевлённое сырьё для производства растительного масла. Но самое главное – все хотят честных правил игры, чтобы субсидии не превратились в инструмент манипуляций", - отметил спикер.
Производство подсолнечника и растительного масла – перспективный бизнес с хорошей экономикой. В Казахстане увеличиваются площади посева масличных культур, за последние пять лет - в 1,4 раза, и сейчас составляют 3 463,4 тысячи гектаров. Растут объёмы урожая, на конец ноября этого года только подсолнечника собрано 1,1 миллиона тонн (на 148 тысяч тонн больше чем в 2021-м).
Государственная задача, по словам министра – поддерживать отечественного производителя для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.
"Мы не сможем это сделать без производителей и переработчиков, поэтому вместе должны прийти к единому решению. Все нюансы и участие государства в этом вопросе мы готовы обсуждать и далее на заседаниях Межведомственной комиссии и участия в международных экономических организациях. МВК – коллегиальный орган, который принимает решения об одобрении введения пошлин и тарифных квот. Его постоянным членом является НПП "Атамекен", к участию приглашаются отраслевые ассоциации", - отметил Жумангарин.
Стоимость растительного масла с завода будет зафиксирована
"Министерство сельского хозяйства подготовило проект плана действий, где указана фиксированная цена на реализацию подсолнечного масла на условиях поставки Франко-Завод: нерафинированное – не более 590 тенге за литр; рафинированное – не более 750 тенге за литр. Параметры установлены с учётом себестоимости производства товара, в том числе, текущих цен на энергоносители, ГСМ, комплектующие, услуги. Также документ предусматривает прямые поставки производителей подсолнечного масла в торговые сети, при условиях размера вознаграждения не более 10 процентов. Это будет достаточно жёсткий документ, содержащий ответственность за несоблюдение предусмотренных обязательств со стороны производителей и торговых сетей", - заключил министр.
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