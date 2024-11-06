Зачем вводят лицензии для оказания специальных соцуслуг

Кто обязан иметь лицензию для предоставления людям с инвалидностью специальных социальных услуг, рассказали на заседании Правительства, передает BaigeNews.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова напомнила, что лицензирование вводится с 1 января 2025 года.

"Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности. В Казахстане такие получают 110 тысяч человек в 1021 организации. Также, одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя. Сегодня проводится предлицензионная подготовка. Из 844 государственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, оцифрованы 634. По остальным центрам процесс должен завершиться до конца ноября", - рассказала министр.

Сегодня в Казахстане живут 732 тысячи человек с той или иной формой инвалидности. Среди лиц старше 18 лет в основном преобладают психические расстройства, болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций. В то время как у детей больше всего наблюдаются заболевания нервной системы, врожденные пороки развития и психические расстройства. Стоит отметить, что в этом году расходы на социальное обеспечение людей с инвалидностью составили 748 миллиардов тенге.