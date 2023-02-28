Зачем ввели финансовый мониторинг состояния должников, объяснили в Минфине

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Зампредседателя Комитета государственных доходов Минфина РК Кайрат Миятов, выступая на экспертной встрече в СЦК, сообщил, для чего введён финансовый мониторинг состояния должника, который будет применяться в течение трёх лет после признания гражданина банкротом, передаёт BaigeNews.kz.

"В течение трёх лет после завершения банкротства на основе налоговой декларации и других источников информации мы будем выявлять должников, которые в период банкротства скрыли своё имущество от кредиторов и не погасили свои долги. В случае выявления таких фактов, процедура банкротства будет отменяться, и будут возобновляться все меры по взысканию в действующем порядке, то есть гражданин становится обыкновенным должником", - сказал Кайрат Миятов.

Он пояснил, будет ли обязан выплатить кредит перед банком гражданин, который после признания банкротом устроится на работу и будет получать заработную плату, превышающую прожиточный минимум.