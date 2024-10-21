Зачем в Казахстане хотят ввести обязательное страхование жилья на случаи ЧС

От катаклизмов природного характера и разного рода ЧС не застрахован никто, однако в Казахстане хотят обезопасить граждан и экономику от таких случаев. В связи с этим меры государством предложены сразу три. Во-первых, неснижаемый остаток резерва на случай ЧС, как в республиканском, так и в местных бюджетах. Хотят застолбить и не трогать определённую сумму, то есть, создать неприкосновенный запас. Во-вторых, с финсектором уже прорабатывается специальный механизм внедрения, так называемых, "катастрофических бондов" – это когда государство размещает облигации на международных рынках, но деньги забирает не сразу, а только в час "Х", по первому требованию, в течении суток-двое, в полном объёме. И третье, это предложение разделить ответственность за сохранность жилья с его собственниками. А именно ввести в стране обязательное страхование жилой недвижимости на случай ЧС. Речь идёт только о жилье, которое расположено в потенциально опасных для паводков, пожаров и землетрясений местах. Такой практики в стране ранее не было. Однако как именно будут обязывать владельцев такого жилья выплачивать обязательную страховку? А самое главное, готовы ли страховые компании страховать заведомо неблагонадёжную жилую недвижимость?