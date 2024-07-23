Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах

С первого августа проезд в автобусах Астаны подорожает на 20 тенге. Пока пассажиры платят за поездку 90. В сети многие сразу восприняли новость негативно, считая, инициативу властей необоснованной. Однако не все так однозначно, ведь транспортная сфера устроена гораздо сложнее, чем все мы привыкли считать. Корреспондент BaigeNews.kz разобрался, куда идут деньги пассажиров, и можно ли было обойтись без повышения цены?