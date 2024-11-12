Зачем в Алматы проводят спектроскопический анализ воздуха

О первых результатах по фиксации экологических правонарушений в Алматы с помощью специальных видеокамер рассказал главный специалист отдела городского Департамента экологии, передает BaigeNews.kz.

Алматы входит в список не только самых красивых городов Казахстана, но и мест с самым грязным воздухом. Многолетние попытки улучшить экологическую обстановку в мегаполисе не дали ожидаемых результатов. Очередную надежду видят в современных технологиях. Нуржан Болекбаев поделился с редакцией основными показателями работы системы по анализу автомобильных выхлопов.

Специальные камеры, что установили в городе, необходимы для обнаружения высокой концентрации углекислого газа, оксидов углерода и азота, углеводорода и аммиака. Все эти вредные выбросы попадают в нашу атмосферу, загрязняя ее для человека и нанося непоправимый вред окружающей среде. Они, как и незаконный сброс мусора будут стоить злоумышленникам крупной суммы. По 505-й статье Кодекса об административных правонарушениях штраф для физических лиц может достигать до 100 МРП.

Новая система может немедленно фиксировать и такие нарушение, после чего передавать данные в органы, что позволит предотвратить последствия для экологии. Похожие камеры работают во многих европейских городах.

"В настоящее время в тестовом режиме работает спектрометр, установленный для контроля выбросов загружающих веществ от транспорта. Сетевая интеграция показала хорошие результаты и уже проведено около 17 тысяч замеров на одной контрольной точке. Сейчас ведется работа по регистрации необходимых нормативно-правых актов. В рамках тестового режима планируется подготовить отчет с результатами для передачи в городской акимат", - говорит Нуржан Болекбаев.

Пока, правда, камеры не фиксируют выбросы мусора из автотранспорта, так как это требует более сложного оборудования. А оно, по словам сотрудника Департамента экологии, находятся на стадии разработки. Также ведется работа и над датчиками для измерения фонового загрязнения на автодорогах. Частный сектор осматривают с воздуха, используя дроны. Так легче увидеть нарушения в виде несанкционированного сжигания мусора.

Каждая из этих мер как фрагмент пазла, способна пролить свет на самую точную картину состояния воздуха в городе. Зная с чем бороться, можно разработать эффективные меры по снижению загрязнения.

"У нас в основном загрязнителями в Алматы являются автотранспорт и ТЭЦ-2. В перспективе ее нужно перевести на газ. В данные момент уже разработана проектно-сметная документация и идет строительство новой площадки для ТЭЦ. Она будет более экологичной, потому что выбросов от газа гораздо меньше, чем от угля", - рассказывает Нуржан Болекбаев.

Серьезную лепту в непростую экологическую обстановку вносит и частный сектор, который еще не полностью перешел на газовое отопление. Большую надежду в Департаменте возлагают и на рост раскрытия преступлений связанных с вывозом строительных отходов. В самом Алматы полигонов для ТБО нет, однако людей это не останавливает. В ночное время они просто сбрасывают такой мусор в овраги и другие несанкционированные свалки.

О случаях обнаружения эко-преступлений, к слову, пока не было, рассказывает Нуржан Болекбаев. Полиция вначале должна составить материалы, чтобы потом направить их в экологический департамент для рассмотрения.