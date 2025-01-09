Стало известно, что ожидается визит Президента в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении.