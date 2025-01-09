  • 9 Января, 16:45
  • BAIGENEWS

Зачем Токаев собирается отправиться в ОАЭ

Об этом рассказали в Акорде.

Сегодня, 15:32
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: akorda.kz

Стало известно, что ожидается визит Президента в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Токаев напомнил о важном заявлении Си Цзиньпина.

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