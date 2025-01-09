Зачем Токаев собирается отправиться в ОАЭ
Об этом рассказали в Акорде.
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
133Фото: akorda.kz
Стало известно, что ожидается визит Президента в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Токаев напомнил о важном заявлении Си Цзиньпина.