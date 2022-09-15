Зачем "Самрук-Қазына" покупает акции Kcell у Jusan Bank, объяснил Саткалиев

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В соответствии с решением комиссии по демонополизации экономики "Самрук-Қазына" выкупит акции Kcell у группы компаний Jusan Bank, передаёт BaigeNews.kz.

"Там два предприятия, это сам Jusan Bank и компания Pioneer. Мы видим смысл этой сделки в том, чтобы консолидировать контрольный пакет Kcell в группе компаний "Самрук-Казына" для обеспечения в последующем передачи этого объекта в конкурентную среду на открытых, прозрачных, транспарентных условиях, либо для передачи в управление одному из ведущих операторов или поиска стратегического инвестора", — сказал глава фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, "Самрук-Қазына" разработал проект новой стратегии развития до 2032 года в соответствии с недавним посланием президента.

"Долю фонда в экономике Казахстана планируется снизить до менее пяти процентов к 2032 году. Ключевая цель — развитие честной конкуренции. Нестратегические активы "Самрук-Қазына" будут постепенно выводиться, исходя из экономической целесообразности и эффективности", — сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, "Самрук-Қазына" будет сокращать доли в портфельных компаниях, постепенно переходя к модели инвестиционного холдинга.

Вместе с тем, фонд ставит перед всей группой компаний несколько конкретных задач на ближайшие 10 лет: