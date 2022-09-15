Лента новостей
- Токаев подарил Папе Римскому домбру 18:56 47
- Выбран фильм кандидат на "Оскар" от Казахстана 18:30 99
- Всё перевели в электронный формат - Саткалиев о прозрачности закупок в "Самрук-Казына" 18:08 165
- "Нужно влюбиться в язык!" Лайфхаки по изучению казахского от умницы и красавицы Серафимы 18:05 175
- Зачем "Самрук-Қазына" покупает акции Kcell у Jusan Bank, объяснил Саткалиев 16:47 377
- "У всех нас одна цель — установление гармонии цивилизации, укрепление мира и стабильности" — Токаев 16:42 256
- В Казахстане стало больше подростков, поступивших по грантам в колледжи 16:40 204
- Мультикультурный народ Казахстана – пример будущего - Папа Римский Франциск 16:35 242
- Сообщение о заложенной бомбе в Алматы оказалось ложным 16:27 238
- Били битой и кувалдой: в Актау завели уголовное дело по факту издевательств над парнями 16:26 543
- Как получить компенсацию по депозитам, рассказали в КФГД 16:10 352
- "Самрук-Казына" приступил к реализации проекта строительства АЭС в Казахстане 16:01 286
- Уголовное дело завели на таразца после стрельбы на свадьбе 15:59 219
- Зарплаты в фонде "Самрук-Казына" составляют 400-950 тысяч тенге - Саткалиев 15:57 449
- Контрабанду золота на 84 миллиона тенге выявили в аэропорту Алматы 15:49 375
- Духовные силы могут положительно влиять на геополитику: участники о значимости Съезда религиозных лидеров в Нур-Султане 15:39 187
- Более 22 миллионов тонн угля уже доставили казахстанцам 15:28 301
- Когда КМГ и Air Astana выйдут на IPO, рассказали в "Самрук-Казына" 15:28 251
- Капсулу нового парка заложили лидеры мировых религий в Нур-Султане 15:22 278
- Рекорды и чудеса грандиозного Сабантуя в Семее 15:06 314
- Шымкентскому полковнику, требовавшему дорогую одежду и наушники, дали 7 лет колонии 14:58 1916
- Павлодарец пытался выехать в Россию по документу брата-близнеца 14:55 452
- Особая уникальность Казахстана - в отсутствии внешнеполитических врагов - Адиль Каукенов 13:25 399
- Депутаты поддержали переименование столицы 13:19 482
- В Казахстане началась ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам 13:11 311
- Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году 13:04 487
- Ещё одну победу на международном конкурсе одержал скрипач из Казахстана 12:56 348
- Пожары в Костанайской области: арестован глава лесхоза 12:44 822
- "Хотелось бы поучаствовать в этом": Головкин озвучил условие проведения четвёртого боя с "Канело" 12:37 367
- Из Казахстана в Россию в сотни раз больше стали поставлять электроники и бытовой техники 12:21 521
- "Нужно строить связи с другими религиозными конфессиями Казахстана": Папа Римский посетил римско-католический приход в Нур-Султане 12:16 188
- "Нам нужно строить мосты" - в журнале The National Interest вышла статья Касым-Жомарта Токаева 12:01 362
- В Вене открылась выставка картин казахстанских детей 12:00 284
- Ввоз сахара по квотам в Казахстан продлён до 31 декабря 11:54 359
- 1,8 миллиона казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2021 год 11:50 267
- Адмнарушения, связанные с пожарами в Казахстане, растут, а уголовная ответственность наступает реже – статистика 11:31 311
- Массовую перестрелку на АЗС предотвратили в Жамбылской области 11:20 443
- 18 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка изъяли в ВКО 11:12 401
- Немецкий орнитолог проводит перепись птиц в "Бурабае" 11:09 279
- Курятина в Мангистауской области подорожала на 43,8 процентов за год - статистика 10:58 322
- Общенациональная акция "Народный юрист" пройдёт по всему Казахстану 16 сентября 10:30 504
- "Коммуналка не давит": среди стран СНГ стоимость комуслуг в Казахстане самая низкая 10:12 672
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде 09:52 454
- Головкин пригласил Димаша Кудайбергена исполнить гимн Казахстана на бое с "Канело" 09:42 4628
- Аэропорт Караганды выплатит 80 миллионов тенге за продажу дорогого авиатоплива 09:30 510
- Глава ВОЗ: конец пандемии COVID-19 уже виден 09:15 538
- Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Портороже 09:03 392
- 177 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:55 337
- Три сестры организовали ОПГ и торговали людьми на юге Казахстана 08:40 803
- На шесть лет тюрьмы осуждены несовершеннолетние за сбыт наркотиков в Кокшетау 07:30 700
- Димаш Кудайберген получил медаль из рук Папы Римского 06:22 2826
- Спасатели ВКО сняли застрявшего на 25-метровой высоте кота 05:15 847
- Житель Бестобе добывал золото в своём сарае 04:35 1611
- Оправдан атырауский чиновник, обвинявшийся в хищении госсредств для закупки ноутбуков 03:27 512
- В Париже пройдёт концерт по случаю 100-летия Розы Баглановой 02:10 494
- Поединок Головкина и Альвареса будут транслировать казахстанские телеканалы 01:15 1063
- БелАЗ раздавил авто с рабочими: озвучены итоги спецрасследования 00:22 881
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 1634
- Школьников госпитализировали с отравлением в Павлодарской области 14.09.2022 428
- Группа миссии ОДКБ направится в Армению 15 сентября 14.09.2022 484
- ЕБРР поможет Казахстану достичь декарбонизации экономики 14.09.2022 473
- Съезд в деталях: как прошла встреча религиозных лидеров в Нур-Султане 14.09.2022 555
- Какой будет погода в Казахстане 15 сентября 14.09.2022 911
- Визит главы Китая носит стратегический характер для Казахстана — эксперты 14.09.2022 907
- Токаев проводил Си Цзиньпина в аэропорт 14.09.2022 1141
- Запрет на переизбрание президента существенно снизит риски монополизации власти — эксперты 14.09.2022 490
- Великое таинство. Папа Римский провёл святую мессу в Нур-Султане 14.09.2022 1006
- Квоту на экспорт пшеницы и муки отменили в Казахстане 14.09.2022 504
- Город Конаев: статус новый, проблемы старые 14.09.2022 579
- Токаев вручил Си Цзиньпину высшую госнаграду Казахстана 14.09.2022 591
- Депутаты предлагают Минсоцтруда разделить на два ведомства 14.09.2022 474
- Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана - Си Цзиньпин 14.09.2022 541
- Низкие зарплаты, устаревшая техника. Депутаты после пожаров в Костанайской области подняли проблемы лесхозов 14.09.2022 709
- Дополнительные защитные знаки будут наносить на госномера автомобилей в Казахстане 14.09.2022 489
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 1135
- Вдвое дешевле и в рассрочку подключат газ сельчанам Алматинской области после вмешательства Антикора 14.09.2022 556
- Совместное заседание палат парламента назначено на 16 сентября 14.09.2022 437
- "Нужно отстаивать интересы бизнеса" - депутат требует договориться с Ираном о поставке товаров по сниженным таможенным пошлинам 14.09.2022 304
- По 500 тысяч тенге получили гражданские активисты для реализации малых грантов на селе 14.09.2022 639
- "Казатомпром" возглавил Ержан Муканов 14.09.2022 564
Зачем "Самрук-Қазына" покупает акции Kcell у Jusan Bank, объяснил Саткалиев
В соответствии с решением комиссии по демонополизации экономики "Самрук-Қазына" выкупит акции Kcell у группы компаний Jusan Bank, передаёт BaigeNews.kz.
"Там два предприятия, это сам Jusan Bank и компания Pioneer. Мы видим смысл этой сделки в том, чтобы консолидировать контрольный пакет Kcell в группе компаний "Самрук-Казына" для обеспечения в последующем передачи этого объекта в конкурентную среду на открытых, прозрачных, транспарентных условиях, либо для передачи в управление одному из ведущих операторов или поиска стратегического инвестора", — сказал глава фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, "Самрук-Қазына" разработал проект новой стратегии развития до 2032 года в соответствии с недавним посланием президента.
"Долю фонда в экономике Казахстана планируется снизить до менее пяти процентов к 2032 году. Ключевая цель — развитие честной конкуренции. Нестратегические активы "Самрук-Қазына" будут постепенно выводиться, исходя из экономической целесообразности и эффективности", — сказал Алмасадам Саткалиев.
По его словам, "Самрук-Қазына" будет сокращать доли в портфельных компаниях, постепенно переходя к модели инвестиционного холдинга.
Вместе с тем, фонд ставит перед всей группой компаний несколько конкретных задач на ближайшие 10 лет:
- увеличить общую стоимость чистых активов фонда в два раза;
- повысить производительность труда в полтора раза;
- снизить нетто углеродного следа на 10 процентов;
- достигнуть результатов лучших компаний мира по ESG-рейтингу (50 персентиль).
-
Hype news
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 1634
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 1135
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 996
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 1557
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 3069
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 828
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 1582
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 1028
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 18036
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 939
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1467
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1535
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 22145
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 179044
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7823
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 11262
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2944
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 3253
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11983
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2463
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8485
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2558
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 5243
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27301
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9544
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 3144
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 7083
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3408
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20309
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 5205
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 6048
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4401
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9909
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5269
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 4113
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 4176
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7904
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4316
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3962
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6415
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 4217
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 12078
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3942
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 4084
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3924
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6458
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 4188
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4666
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5328
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5425
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5180
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4880
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6805
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5919
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6476
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6739
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 9046
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12620
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8354
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 9200
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7706
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11159
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 7104
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8449
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10655
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 9174
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 9045
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7590
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9455
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7798
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17778
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10723
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 10075
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10394
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10823
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 10038
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 10167
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10502
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11257
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 10278
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 8095
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 7127
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7152
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7450
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6880
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10980
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7673
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9599
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10514
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10438
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 8093
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8243
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23525
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9265
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11257
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8359
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9763
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10393
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11443
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9816
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11799
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11265
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12321
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12513
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28869
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12884
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13737
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13596
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13782
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14390
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22361
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13833
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 21079
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31561
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15536
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19760
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19934
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 22051
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 18024
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19353
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17464
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17480
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17354
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32884
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19266
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17848
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 22105
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21863
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 22115
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21218
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21442
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23605
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24226
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22820
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22405
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 23142
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23473
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 22016
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 24216
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22747
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23359
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24586
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25897
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25155
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24494
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27367
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 24108
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26944
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24634
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55441
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26188
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25286
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26365
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24882
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 25032
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25208
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24930
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26640
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25522
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27299