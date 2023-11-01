Зачем покупают массажное кресло за 900 тысяч тенге, ответили в полиции ЗКО

Для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников покупает массажное кресло Департамент полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Журналисты и общественники обратили внимание на один любопытный лот на сайте государственных закупок. В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области решили купить массажное кресло за 891 694 тенге.

В пресс-службе департамента ответили, что кресло покупают по приказу МВД для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников. Оно будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач".

Отмечается, что такие кресла есть в нескольких департаментах в других регионах. Подобные кресла имеют восемь программ массажа: воздушно-компрессионный, надавливающий, постукивающий, разминающий и растягивающий.