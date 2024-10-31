Зачем на самом деле Казахстан и Россия обоюдно перекрыли границы для ввоза соседского зерна

Уборочная компания в стране официально завершена. Намолотить в закрома удалось 25 с половиной миллионов тонн. В прошлом году, например, было 17. Да и урожайность, что, конечно, не маловажно, по итогам этой кампании куда выше. Но собрать хороший урожай – это только полдела. Теперь, задача - всё это сохранить бережно, а потом реализовать выгодно. Тем более, что с экспортом как раз возникли некоторые неожиданные сложности. Подробнее - в новом выпуске программы "Асык".