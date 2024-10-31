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Зачем на самом деле Казахстан и Россия обоюдно перекрыли границы для ввоза соседского зерна

Сегодня, 17:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:20
Сегодня, 17:20
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Фото: pixabay.com

Уборочная компания в стране официально завершена. Намолотить в закрома удалось 25 с половиной миллионов тонн. В прошлом году, например, было 17. Да и урожайность, что, конечно, не маловажно, по итогам этой кампании куда выше. Но собрать хороший урожай – это только полдела. Теперь, задача -  всё это сохранить бережно, а потом реализовать выгодно. Тем более, что с экспортом как раз возникли некоторые неожиданные сложности. Подробнее - в новом выпуске программы "Асык". 

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