Зачем мужчина в костюме медведя нападал на машины в США

В Лос-Анджелесе раскрыли костюмированное мошенничество. Группа подозреваемых пыталась сделать вид, что их автомобили повредил медведь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

На кадрах с камер наблюдения видно, как медведь проникает в Rolls-Royce Ghost, оставляя царапины и разрывы на кожаных сиденьях и приборной панели. Однако на самом деле это была часть плана по страховому мошенничеству.

По данным департамента страхования Калифорнии, четверо подозреваемых — Рубен Т., Арарат С., Вахе М. и Альфия З. — обвиняются в сговоре и страховом мошенничестве. Чтобы создать иллюзию нападений животного, обвиняемые использовали костюм медведя и устройство для измельчения мяса, имитирующее медвежьи когти.

В США действительно можно застраховать автомобиль от нападения животных, что часто используется в районах, где встречаются медведи. В Калифорнии такие случаи не редкость — и страховые компании порой покрывают ущерб от повреждений, вызванных дикими животными.

Однако мошенники переоценили свой план: подозрение вызвали однотипные претензии, поданные в разные страховые компании с одинаковыми датами и местом происшествия. Эксперт по дикой природе после анализа видео подтвердил, что "медведь" на самом деле был человеком в костюме.

В доме подозреваемых обнаружили сам костюм и искусственные когти. Ущерб от их действий оценивается в 142 тысячи долларов.