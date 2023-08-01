"Зачем мне внуки, которые беду принесли?" – мать осуждённого за убийство ребенка в Актобе

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Актобе поставили точку в истории об убийстве четырёхлетнего мальчика. Суд признал его отца Артура Ахунова виновным. 41-летний мужчина проведёт за решеткой всю оставшуюся жизнь. Двое его детей, похоже, будут жить в доме ребёнка. Бабушке они оказались не нужны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мать Ахунова присутствовала на оглашении приговора. Она пока не знает, будет ли подаваться апелляция. Но видеться с внуками больше не желает.

"Мне сейчас не до внуков. Мне надо сына спасать. Конечно, жалко обоих одинаково, но я не хочу. Сейчас его надо спасать. Зачем он внукам нужен, если его пожизненно собираются закрывать?! Зачем мне такие внуки, которые беду домой принесли?! Тварь, эта наркоманка бросила, он подобрал", - сказала женщина.

Артур Ахунов – единственный сын престарелой женщины. Она уверена: если бы дети остались в доме ребенка, ничего бы не произошло.

В суде вынесли и частное постановление в адрес департаментов полиции и образования за небрежное отношение ответственных лиц к своим обязанностям. Именно они, по мнению суда, не доглядели за семьёй и не приняли вовремя мер, которые бы могли предотвратить трагедию.

Напомним, четырёхлетний Данил Ахунов пропал утром 28 декабря 2022 года. По словам отца, он оставил ребёнка возле подъезда во дворе дома, а сам пошёл за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было. Мальчика искали сотни человек: полиция, волонтёры, Нацгвардия. Малыша нашли с признаками насильственной смерти.

В суде отец утверждал, что в смерти его сына виноваты брат и сестра мальчика. А первоначальные показания он якобы дал под давлением.