Зачем Минэнерго вынуждает автовладельцев отказаться от сжиженного газа в пользу сжатого

В этом выпуске заглянем на рынок сжиженного газа. С учётом того, какой у этой темы исторически богатый бэкграунд, лишний раз стоит туда заглянуть, правда? Все же помнят, как сжиженный потенциал может стать взрывоопасным, когда в наших экономических реалиях социально чувствительное направление отдают на откуп жёсткому, да, но рынку. А сейчас даже цена на сжиженный газ – это вопрос второй, который уже почти и не обсуждают даже… Потому что появился первый – наличие этого самого сжиженного газа. Министр энергетики Саткалиев, вдруг, публично назвал новую официальную причину старой нерешаемой проблемы. Сжиженный нефтяной газ теперь понадобился стране для других, конечно благих, нужд, поэтому если авторынок сжиженного газа будет развиваться хотя бы теми же темпами, то "заправочный" дефицит – неизбежен! И? Какое Минэнерго предлагает решение? А предложение вроде бы простое – переоборудование автомобилей с сжиженного нефтяного газа на сжатый компримированный. Правда, ответа на вопрос, зачем, какой резон, тратится, чтобы переоснащать собственный автомобиль под КПГ, чтобы по итогу постоянно ездить и платить больше, так от профильного ведомства и не прозвучало. Почему, в очередной раз, чтобы что-то в стране запустить, нужно обязательно какую-нибудь группу населения триггернуть? Интересно, а нынешнее руководства министерства энергетики точно понимает, что есть в стране отрасли, в которые, если не по делу, лучше вовсе не соваться?