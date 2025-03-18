  • 18 Марта, 13:03
  • BAIGENEWS

Зачем Казахстану международный аэрохаб и на какие деньги его создадут

Представитель Министерства транспорта поделился подробностями в студии BaigeNews.

Сегодня, 12:32
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: BaigeNews.kz

Среднегодовая мощность аэропорта Астаны может вырасти до 14 миллионов пассажиров. Сегодня этот показатель варьируется в районе 8 миллионов. Такой эффект ожидают от открытия в Казахстане международного аэрохаба. Его поручил создать Глава государства, в январе этого года. Для развития необходимой инфраструктуры потребуется порядка двух миллиардов долларов. Речь об инвестициях, бюджетные деньги тратить не собираются. В новом выпуске программы "Важная тема – LIVE" заместитель председателя Комитета Министерства транспорта Сарсен Жарылгасов расскажет, где нам предстоит построить новые аэропорты? Сколько самолетов пополнит отечественный авиапарк? Какие налоговые преференции будут предусмотрены для грузоперевозчиков? И какие города свяжут прямые рейсы, которые планируют открыть в ближайшие месяцы? Смотрите на Baigenews.kz

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