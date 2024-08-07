Зачем блогера Алихана Байзакова вызывали в полицию - комментарий ДП
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В Сети распространилась информация о задержании брата блогера Айжан Байзаковой Алихана, якобы парень имеет отношение к делу об ОПГ "Дикого Армана". Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Указанный гражданин был доставлен в полицию в качестве свидетеля. После проведения следственных действий, он отпущен", - сообщили в пресс-службе ДП.
Айжан Байзакова также высказалась на счёт появившихся в Сети слухов о брате.
"Новостные порталы, не надо закидывать непроверенную информацию! С каждым будем судиться, 100 раз подумайте", - написала она в stories Instagram.
Ранее сообщалось о том, что в августе КНБ совместно с Генеральной прокуратурой в Алматы и Шымкенте провели одновременные задержания и обыски в отношении 15 возможных участников ОПГ “Дикого Армана”.
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