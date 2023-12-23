Зачем Алматинской области "цифровой двойник", рассказали чиновники

Реализацию проекта "Цифровой двойник Алматинской области" рассмотрели на совещании с участием руководителей управления региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На международном технологическом форуме "Digital Bridge 2023″, прошедшем в Астане в октябре, проект цифровой копии Алматинской области стал серебряным призером. Цель необычного проекта — упрощение взаимодействия акимата и его подразделенийс помощью цифровой копии области в интернете-пространстве.

Он позволяет проверить и оценить эффективность существующей инженерной инфраструктуры, а также сократить бюджетные расходы.

В рамках проекта было оцифровано и включено:

8967 объектов инженерной инфраструктуры — трансформаты, насосные станции, шкафы и прочее;

374 416 линейных объектов инженерных сетей протяженностьб 10 483,05 километра, в том числе более 4900 километров трубопроводов, более 6200 километров линий электроснабжения и освещения;

413 288 точечных объектов инженерных сетей, в том числе более 40 тысяч колодцев, более 24 тысяч столбов освещения, более 129 тысяч объектов газоснабжения, более 16 тысяч опор телекоммуникации.

На совещании в акимате области руководитель управления цифровых технологий Жандос Сабит рассказал о реализации проекта. По проекту разработаны тематические трехмерные и двумерные карты проблемных вопросов области, земельных участков, ветеринарных станций и скотомогильников, особо охраняемых территорий, расположения камер города Конаев, объектов строительства, карта правонарушений и.т.п.

Это позволит заинтересованным людям использовать различные данные, загруженные в программу. В акимате отметили, что проект — составная часть концепции Smart City.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства области Болат Мусульманбеков рассказал о формирования градостроительного пространства, повышения уровня обслуживания территорий и населенных пунктов области.

А руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Ермек Баймухамбетов сообщил о цифровой карте инженерных сетей, надзоре за дорогами и придорожными сооружениями, подготовке и ремонтно-восстановительных работах по тепловым сетям и их работе в холодное время года.