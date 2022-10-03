Зачем акимат Петропавловска покупает душевую кабину

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Душевую кабину за 800 тысяч тенге собираются приобрести в акимате Петропавловска. Лот разместили на сайте госзакупок. Чиновники объяснили, кому в администрации потребовались особые удобства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В акимате заверили, что установят кабину не для релакса градоначальника или его замов, а для техперсонала. 18 человек обратились с просьбой об удобствах, рассказал замакима областного центра Аскар Хабибулин.

"У нас они трудятся допоздна, рабочий день заканчивается - техперсонал ещё продолжает приводить акимат в порядок после большой проходимости. На нулевом этаже планируем поставить душевую кабину для техперсонала, то есть для соблюдения личной гигиены после рабочего дня, чтобы они могли себя спокойно привести в порядок и добраться до дома", - сказал замакима.