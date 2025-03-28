Зачем акимат Алматы красит траву?
Акимат объяснил, зачем газоны в Алматы окрашивают в зелёный.
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Жители Алматы обратили внимание на необычно яркий цвет газонов в городе. В акимате Бостандыкского района пояснили, что это связано с применением метода гидропосева, передаёт BaigeNews.kz.
Гидропосев – это современный способ озеленения, при котором семена газонной травы смешиваются с мульчирующими материалами (например, древесными волокнами или целлюлозой), удобрениями, гидрогелем и природным зелёным красителем. Такая технология позволяет равномерно распределять смесь на сложных участках местности, ускоряя процесс озеленения.
Работы по озеленению проводятся на улицах Жарокова, Жандосова, Сатпаева и проспекте Аль-Фараби. Власти города подчеркивают, что весенний гидропосев помогает семенам быстрее адаптироваться благодаря умеренным температурам и сезонным осадкам.
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