Жители Алматы обратили внимание на необычно яркий цвет газонов в городе. В акимате Бостандыкского района пояснили, что это связано с применением метода гидропосева, передаёт BaigeNews.kz.

Гидропосев – это современный способ озеленения, при котором семена газонной травы смешиваются с мульчирующими материалами (например, древесными волокнами или целлюлозой), удобрениями, гидрогелем и природным зелёным красителем. Такая технология позволяет равномерно распределять смесь на сложных участках местности, ускоряя процесс озеленения.

Работы по озеленению проводятся на улицах Жарокова, Жандосова, Сатпаева и проспекте Аль-Фараби. Власти города подчеркивают, что весенний гидропосев помогает семенам быстрее адаптироваться благодаря умеренным температурам и сезонным осадкам.