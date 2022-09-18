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"Забытые в глуши". Вышел документальный фильм о казахстанских сёлах-призраках
На канале Jibek Joly TV появился фильм о казахстанских сёлах-призраках. Автор задаётся вопросом, есть ли надежда, что жизнь в село вернётся, передаёт BaigeNews.kz.
Автор документального фильма Андрей Деменок провёл журналистское расследование, чтобы узнать, почему некогда успешные казахстанские сёла ныне безликие аулы, по какой причине численность в таких населённых пунктах сократилась и кто остаётся там жить вопреки всему, получают ли медицинскую помощь жители сёл, которых уже нет на карте.
"Согласно официальным данным, за последние пять лет с карты страны пропали 360 населённых пунктов, еще около 400 деревень близки к исчезновению. В разрезе регионов особняком стоит Восточно-Казахстанская область. С 2017 года здесь было упразднено почти 70 сёл. Другими словами в год исчезает в среднем по дюжине населенных пунктов", – констатирует автор.
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