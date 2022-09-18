"Забытые в глуши". Вышел документальный фильм о казахстанских сёлах-призраках

Фото: скриншот/Jibek Joly TV

На канале Jibek Joly TV появился фильм о казахстанских сёлах-призраках. Автор задаётся вопросом, есть ли надежда, что жизнь в село вернётся, передаёт BaigeNews.kz.

Автор документального фильма Андрей Деменок провёл журналистское расследование, чтобы узнать, почему некогда успешные казахстанские сёла ныне безликие аулы, по какой причине численность в таких населённых пунктах сократилась и кто остаётся там жить вопреки всему, получают ли медицинскую помощь жители сёл, которых уже нет на карте.