Заброшенное здание горит в Астане
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
177Фото: baigenews.kz
В эти минуты в Астане тушат пожар в заброшенном здании по улице Кравцова, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС РК, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
"6 августа в 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова, 7/2 района Байконур. Установлено, что горит двухэтажное заброшенное здание. В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава и 4 единицы техники", - сообщили в ДЧС Астаны.
Информации о пострадавших не поступало.
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