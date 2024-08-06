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Заброшенное здание горит в Астане

Сегодня, 20:26
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:26
Сегодня, 20:26
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Фото: baigenews.kz

В эти минуты в Астане тушат пожар в заброшенном здании по улице Кравцова, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

"6 августа в 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова, 7/2 района Байконур. Установлено, что горит двухэтажное заброшенное здание. В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава и 4 единицы техники", - сообщили в ДЧС Астаны.

Информации о пострадавших не поступало. 
 

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