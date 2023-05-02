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golos-naroda.kz Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16
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Фото: golos-naroda.kz

Заброшенное убежище в Алматы вернут в госсобственность

Защитные сооружения в Алматы намерены вернуть государству, передаёт BaigeNews.kz. Аким города Ерболат Досаев посетил одно из сооружений гражданской обороны  в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых.

"По итогам объезда объектов гражданской обороны  Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с управлением госактивов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность. Глава города также дал поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

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Сегодня, 16:16
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