Заброшенное убежище в Алматы вернут в госсобственность

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Защитные сооружения в Алматы намерены вернуть государству, передаёт BaigeNews.kz. Аким города Ерболат Досаев посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых.