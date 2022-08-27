Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz

26 августа в Нур-Султане мужчина забрался на строительный кран, чтобы привлечь внимание к проблемам, возникшим у него с правоохранительными органами Тараза. Решением столичного суда он арестован на пять суток, передаёт BaigeNews.kz.

После инцидента ДП Нур-Султана завел в отношении мужчины административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Она предусматривает штраф в пять МРП или административный арест на срок до 10 суток.

"Согласно пояснениям мужчины, он не согласен с возбужденным уголовным делом в отношении него. Свои действия объяснил тем, что хотел привлечь внимание к своим проблемам. Он признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на пять суток", — говорится в сообщении суда столицы.

Арест на пять суток в суде пояснили тем, что увидели в поступке мужчины "посягательство на установленный общественный порядок", а также "деяние, отрицательно влияющее на общественность".

Постановление суда не вступило в законную силу.

В сентябре в Нур-Султане мужчина пытался спрыгнуть с башенного крана из-за невыплаченной работодателем зарплаты. После профилактической беседы он спустился. В то же время после инцидента руководство ТОО перечислило зарплату на счёт мужчины.