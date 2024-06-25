Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области

Житель Бурабайского района Болат Бащжанов записал видео, в котором задался вопросом: кому в Казахстане принадлежат природные ресурсы? Дело в том, что с недавних пор в ауле Кымызынай, который славится производством вкуснейшего кумыса, высокий забор перекрыл доступ населения к лесу. Кто его установил, с какой целью и законно ли, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

"Земля, её недра… принадлежат народу"

По словам Болата Бащжанова, с недавних пор аул Кымызынай Бурабайского района и раскинувшийся рядом лес разделил двухметровый стальной забор, протяжённостью в несколько десятков километров. По мнению общественника, это нарушает конституционные права жителей, так как согласно главному закону страны, "земля, её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу".

"Мы считаем, что, установив такой забор и ограничив доступ к лесу, тем самым ограничили наши права как жителей. Просим разобраться в данной ситуации, дать разъяснение, с какой целью установлен данный забор, на какие деньги. Мы в этом в этой местности живём испокон веков. Наши предки ещё здесь жили. Я ребёнком играл в этом лесу с другими детьми. А сейчас нам туда нельзя", – отметил Бащжанов.

Глава Зеленоборского сельского округа, в состав которого входит и аул Кымызынай, Мади Баженов по телефону сообщил: акимат к ограждению отношения не имеет. Забор поставил государственный национальный природный парк "Бурабай". Аким признался, после поднявшейся шумихи и сам направил запрос в ГНПП.

В нацпарке же отметили, забор установили для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние человека на природу. Территория эта особо охраняемая, её оградили вблизи сёл Кымызынай, Мадениет и Жанаталап. Всё это – курортный Бурабайский район.

"Сейчас ведутся работы по ограждению земли на Мирном лесничестве и частично – Золотоборском вдоль противопожарного вала", – уточнили в ГНПП.

Зачем забор?

Что подразумевается под губительным антропогенным влиянием? Оказывается, бесконтрольный выпас домашнего скота населением сёл. Домашние животные вытаптывают растения, уничтожают молодняк деревьев, деградирует почва. Скот забредает в лесную чащу заповедников, а хозяева в поисках его нарушают покой и обеспечивают местной фауне стресс. В конечном итоге это, по мнению специалистов, приводит к снижению численности популяций. При этом здесь напомнили, что выпас на землях нацпарка запрещён законом.

"Наши инспекторы каждый год проводят профилактические беседы с жителями. На сходах участвуют представители местных исполнительных органов, фермеры и непосредственно население. Людям разъясняют правила посещения парка, ограничения и запреты, но нарушений всё равно не становится меньше", – подчеркнули в ГНПП "Бурабай".

Обнести выход в лес высоким забором решено ещё и для того, чтобы снизить риски пожаров. При этом, сообщается, что в районе кордона Красный Яр, в 100 метрах от села Кымызнай, вблизи аула Жанаталап и кордона Ак Кайын предусмотрены специальные санитарные проходы на территорию парка.

"Мы принимаем такие меры, чтобы сохранить уникальную природу для будущих поколений", – заключили в заповеднике.

"Ограждение нарушило экосистему"

Но население такое объяснение не устроило. Во-первых, жители категорически не согласны с тем, что их скот пасётся в лесу.

"Что за бред, я сам там жил и, пацаном, пас баранов. Никогда они не забредали в лес". "Где это видано, чтобы скот в лесу пасли – со времён кочевников это происходит в степи", - говорят люди.

Вопросы вполне резонные.

Жители утверждают, что к лесу относятся бережно и ни одного пожара там не было. С этим, к слову, заместитель директора и главный лесничий ГНПП Бауыржан Махметов в интервью BaigeNews.kz согласился. Но отметил, что гипотетически возгорания возможны, и новая мера позволит свести риски к минимуму.

Население беспокоит, что забор нарушает экосистему:

"Раньше дикие животные спокойно могли менять ареал обитания, а теперь, как в клетке. Что будет с ними, если, не дай бог, как в "Семей орманы" начлётся пожар? Куда бежать живности? И как им попасть на водопой?".

Но в нацпарке ответили, что причин для беспокойства за дикую фауну нет.

"Поймите, там же не по периметру забором перекрыто. Путей для миграции животных очень много. Я имею в виду, они же не в клетке сидят, просто с одной стороны загородили", – пояснил Махметов.

Сколько проходов оставили для жителей

Возмутило население и то, что решение принято втихомолку. Санитарный проход, по словам людей, находится далеко.

"Там есть кордон Красный Яр, он находится в черте села Кымызынай. Метров сто максимум до контрольно-пропускного пункта. Другие посёлки – Жанаталап, Мадениет – да, далеко находятся отсюда. Но проходов несколько – кроме Красного Яра, есть кордоны Ак кайын, Золотобор, возле села Жанаталап предусмотрен, Зелёный бор. То есть для каждого из населённых пунктов есть проходы. По закону человек не может собирать те же грибы там, где захотел. Он должен обратиться в лесничество, если для дома – может собрать до 5 кг бесплатно. Инспектор показывает лесничим, где люди могут собирать, а где зона заповедного режима, – нет", – прокомментировал замруководителя национального природного парка.

В управлении туризма напомнили, что в полномочия нацпарка входит контроль за особо охраняемыми природными территориями, проведение мероприятий по их сохранению.

Население испокон веков держало скот, и, если поведение человека создаёт стресс для лесной флоры и фауны, почему ограждение решились поставить только сейчас? И почему бы не предупредить социальную напряжённость разъяснениями в социальных сетях, в том числе с отметкой мест, где есть эти самые санитарные проходы?

"Почему оградили сейчас, а не раньше – это да, но вопрос к ним. Есть моменты, но это другой госорган, который к нам отношения не имеет, и комментировать не могу. Могу лишь сказать, что та территория нацпарка, которую огородили, идёт как зона экологической стабилизации. То есть она определена под сохранение природы и биоразнообразия. Забор поставили на порядка десяти километров, я так понимаю, это сделано небеспричинно. И эта территория не относится к зоне рекреации, то есть строительство отелей, баз отдыха там не должно вестись. Нет такого, что где захотел там и построил. Здесь запрещён любой вид деятельности рекреационного назначения", – подчеркнул руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский.

"Сегодня забор – завтра отель"

Местные жители не исключают, что территория могла кому-то приглянуться.

"Потихонечку ограждения, а потом глядишь – чья-то резиденция или фешенебельный отель", – предполагают бурабайцы.

Есть гипотезы, что часть земли передали в частные руки – возможно, в аренду. Кто-то пишет, что видели, как дальше, в глубь леса строятся коттеджи из дерева. Насчитали их три или четыре. А домашний скот населения здесь совсем не при чём, так же, как и внезапно возникшее стремление защитить природу от людей.

"Взять хоть Катарколь, там тоже держат скот и тоже есть лес. Но там же его не отгородили, но тот массив им, видимо, не интересен", – размышляют люди. "Эта версия из разряда "говорят, что в Москве кур доят", – парирует Бауыржан Махметов. – Ничего там не строится, передавать эту землю в аренду не планируется ни в коем разе".

Однако сельчане в это не верят и намерены сделать фотографии с мест стройки.

Как земля нацпарка может попасть в частные руки

Особо охраняемые территории передаются в аренду в частные руки под развитие туризма. Есть два вида аренды – краткосрочная (до пяти лет, она касается пляжных зон на берегу озера) и долгосрочная (раньше это было 49 лет, сейчас – 25. Сюда входит аренда земель под крупные проекты – базы отдыха, отели и прочее).

На сегодня общая площадь национального природного парка "Бурабай", по словам его замдиректора, составляет 129,484 тысячи гектаров, в том числе в Бурабайском районе 83 тысячи гектаров. Из них в аренду – не в частную собственность – передали 20,7 гектара – в основном, под пляжные зоны, лодочные станции, этноаулы.

В то же время в Бурабае, как уточнил глава Управления туризма, есть земли в частной собственности, они были приватизированы или приобретены до начала 2000-х годов, когда границы нацпарка ещё не были утверждены. Особенно таких земель много в районе так называемого санатория "Щучинский".

"В настоящее время в нацпарке вы никак не приобретёте земли в частную собственность – только в аренду", – подчеркнул Андрей Подгурский.

Население и ранее высказывало мысли о выводе земель из фонда национального парка. Время от времени люди поднимают вопросы вырубки сосен. Например, осенью 2022 года люди обратили внимание на выкорчеванные с корнем пни на территории одного из санаториев и даже обратились к спутниковым данным: на спутнике деревья были, а в реальности – уже нет. Тогда было вырублено 32 сосны – по крайней мере, так утверждали местные власти. Сделано это было с разрешения районного акимата.

Сколько потратили на забор?

Так или иначе, в происходящем жители курорта усмотрели ущемление своих конституционных прав – на пользование благами природы.

На постепенное оттеснение от красот "жемчужины Казахстана" жители курортной местности жалуются часто. Щучан возмущает, что они не могут ни к озеру подойти, ни в лес прогуляться. Весь берег, по их словам, оградили для кучки людей, которые играют в гольф. Вот и получается, что лес и озёра, земля уже не народу по факту принадлежат, сетуют горожане.

По их мнению, и властям, и борцам за сохранение экосистемы есть о чём переживать.

"Кафе летние на берегу озёр ставят – не вредит природе? Дома и виллы строят в лесу, тянут канализацию, рубят сосны. А чтобы вырастить сосну, нужно 100 лет. Об этом кто-нибудь волнуется? Или об очистке озёр в Бурабае – купаться страшно", - говорят жители.

Они также обратили внимание на вопросы благоустройства – курорту катастрофически не хватает биотуалетов, мусорок. На это нет то ли денег, то ли инициативы. А на километры забора нашлись.

Мы заглянули на сайт госзакупок. Согласно характеристикам, ГНПП "Бурабай" заказал ограждение "из металлической сетки с фиксированным углом" на расстояние в 50 км. Общая сумма по итогам тендера оставила 462,5 миллиона тенге. Конкурс выиграло ТОО Team Art.

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