Заболевших COVID-19 в сутки стало меньше в Казахстане

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Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, по которой наблюдается снижение, передаёт BaigeNews.kz.



В минувшие сутки коронавирусом заразились 39 человек. Днём ранее речь шла о 59 заболевших в сутки.

По данным ведомства, на 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 818 человек, из них 79 находится в стационарах и 739 пациентов лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится семеро пациентов, двое — в состоянии крайней степени тяжести, двое — на аппарате ИВЛ.