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shutterstock.com Сегодня, 09:31
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Фото: shutterstock.com

Заболевших COVID-19 в сутки стало меньше в Казахстане

Минздрав РК обновил статистику по суточной заболеваемости COVID-19, по которой наблюдается снижение, передаёт BaigeNews.kz.
 
В минувшие сутки коронавирусом заразились 39 человек. Днём ранее речь шла о 59 заболевших в сутки.

По данным ведомства, на 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 818 человек, из них 79 находится в стационарах и  739 пациентов лечится дома, амбулаторно.

В тяжёлом состоянии находится семеро пациентов,  двое — в состоянии крайней степени тяжести, двое — на аппарате ИВЛ.

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#коронавирус #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:31
266
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