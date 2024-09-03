Заболевание сибирской язвой подозревают у четырёх жителей Алматинской области

В сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву. Предварительно, люди могли заразиться при забое больного животного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.

Основным источником заболевания являются сельхозживотные (КРС, лошади, овцы, козы), а также заражённая почва, в которой споры могут находиться в течение длительного времени.

В территориальной инспекции КВКН МСХ РК Алматинской области сообщили, что забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя.

Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР. В ближайшее время ожидаются результаты. Кроме того, материалы для анализа направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы.

"12 августа животные в данном населённом пункте были вакцинированы против сибирской язвы. В округе проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено", - сообщили в акимате.

Руководитель Управления здравоохранения Алматинской области Алмат Турысбекулы сообщил, что кожная форма заболевания является частым проявлением инфекции, которое при своевременной терапии имеет высокую вероятность выздоровления. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.

"От человека человеку заболевание сибирской язвой не передаётся. Основным источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы). Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через повреждённую кожу, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов заболевания) составляет от двух до 14 суток", - отметил он.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Марат Исмаилов сообщил, что определён круг контактных лиц, подверженных риску заражения. Все взяты под медицинское наблюдение.

Районным отделом полиции введены ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района и ввоз из других районов