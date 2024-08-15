Заболеваемость туберкулезом увеличилась в Костанайской области
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В сравнении с прошлым периодом 2023 года, заболеваемость увеличилась на 9,6, передаёт BaigeNews. Болеют все возрастные группы: взрослые, дети, подростки.
Передаётся микобактерия туберкулеза от человека к человеку по воздуху, через микроскопические капельки. Заражение людей происходит от уже больного человека при его чихании, кашле, разговоре. Больной туберкулёзом порой не знает о своём недуге и заражает людей в окружении: в квартире, подъезде, транспорте, на работе. То есть там, где он живёт, трудится, активно общается с людьми.
"На сегодняшний день основной профилактической защитой от туберкулеза является прививка. Вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок, бесплатно, в первые дни жизни ребенка – вакциной БЦЖ. Эффективность данной вакцины проверена и доказана временем. Потому у не привитого БЦЖ малыша больше шансов заболеть, если он заразится туберкулёзом, даже если он живёт в социально благополучной семье", - говорится в сообщении областного департамента СЭС.
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