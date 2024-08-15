Заболеваемость туберкулезом увеличилась в Костанайской области

В сравнении с прошлым периодом 2023 года, заболеваемость увеличилась на 9,6, передаёт BaigeNews. Болеют все возрастные группы: взрослые, дети, подростки.

Передаётся микобактерия туберкулеза от человека к человеку по воздуху, через микроскопические капельки. Заражение людей происходит от уже больного человека при его чихании, кашле, разговоре. Больной туберкулёзом порой не знает о своём недуге и заражает людей в окружении: в квартире, подъезде, транспорте, на работе. То есть там, где он живёт, трудится, активно общается с людьми.