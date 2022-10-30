Заболеваемость скарлатиной выросла в Костанайской области

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За девять месяцев этого года в регионе выявили 97 случаев заболевания, а это в семь раз больше, чем в прошлом году.

Рост заболеваемости скарлатиной отмечается в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

По словам специалистов, в последний раз вспышка скарлатины регистрировалась в 2014 году.

"За девять месяцев 2022 года мы отмечаем рост заболеваемости скарлатиной, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В области за последние десять лет скарлатина регистрировалась всегда от минимального количества в прошлом году 14 случаев, до 160 в 2014 году. То есть, заболевание не новое. Возбудитель циркулирует в обществе. Заболевают в основном дети", — отмечает заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Гулим Досумова.

За девять месяцев этого года в регионе было выявлено 97 случаев заболевания скарлатиной. Заболеваемость выросла сразу в семь раз, по сравнению с прошлым годом.

Но как говорят специалисты, это нормально, сезон заболевания — осень, зима. При своевременном обращении в медучреждения, выздоровление наступает быстро. В противном случае, могут быть осложнения: гнойно воспалительные процессы верхних дыхательных путей, пазух носа и уха.

Скарлатина — инфекционное заболевание, преимущественно возникает у детей. Заражение происходит воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. В первые дни проявления инфекции больной наиболее заразен.

Поэтому, отмечают специалисты, не стоит забывать о простых правилах: проветривание помещений и частое мытье рук. Первые симптомы заболевания возникают через 2–7 дней после заражения стрептококком.

Как отмечает Гулим Досумова, заболеть скарлатиной могут и взрослые со слабым иммунитетом.