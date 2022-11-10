Заболеваемость скарлатиной выросла в 11 раз в Петропавловске

Фото: medaboutme.ru

Вспышку скарлатины выявили в Северном Казахстане. В Петропавловске заболеваемость возросла в 11 раз. На областной центр приходится 90 процентов всех случаев болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

С начала года в СКО выявили 476 случаев скарлатины, 421 из них в Петропавловске. В прошлом году в городе было лишь 36 заболевших. В 98 процентах случаев скарлатиной болеют дети до 14 лет.

"По профессиональному составу заболеваемость скарлатиной регистрируется среди детей организованных коллективов. Из них 57 процентов детей, посещающих детские дошкольные учреждения, школьников - 25 процентов. В случае выявления заболевания в детских дошкольных организациях на данную группу устанавливается карантин на семь календарных дней с момента выявления последнего больного", - отметил руководитель отдела городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Серик Аусатов.

За контактными наблюдают, но не изолируют. Передается болезнь воздушно-капельным путем, в основном при длительном тесном контакте с больным или носителем.

"Скарлатина неосложнённой формы лечится педиатрами амбулаторно. Строго никаких посещений поликлиники, врач приходит в течение 10 дней только на дом. Вот тогда количество заболеваемости мы уменьшим", - сказала заведующая отделением многопрофильной детской областной больницы Елена Коптяева.

Среди симптомов заболевания: интоксикация, поражение ротоглотки и мелкоточечная сыпь. Рост заболевших специалисты связывают с отменой ограничительных мер и возвращением к привычному образу жизни после карантина.