Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав

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За последние 20 лет число пациентов с диагностированной онкологией выросло на 25 процентов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства во вторник сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она отметила, что сейчас в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.

"Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Среди женщин заболеваемость немного выше, чем у мужчин, 57 и 43 процента соответственно. Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте рак молочной железы. Среди заболевших 56 процентов составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет. Структура заболеваемости следующая: на первом месте — рак молочной железы (13,2 процента), на втором месте — рак лёгкого (10 процентов) и на третьем месте — колоректальный рак (9,3 процента)", — пояснила министр.

Ежегодно от онкологических заболеваний в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на первом месте рак лёгкого (16,3 процента), на втором — рак желудка (12 процентов), на третьем — рак толстого кишечника — 10,6 процента.

По данным министра, по итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам по основным онкологическим показателям: заболеваемости, смертности, ранней диагностике и 5-летней выживаемости отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области.