Заболеваемость раком растёт в Казахстане: онкологи призвали акимов помочь им

В эти дни в Семее проходит съезд онкологов со всего Казахстана. Врачи анализируют статистику по заболеваемости, методам и темпам лечения. Так, за прошлый год в стране было выявлено 5,5 тысячи женщин с раком молочной железы, почти четверть из них – молодые представительницы прекрасного пола в возрасте до 40 лет. Тревожная динамика, отмечают специалисты. Одновременно доктора изучают опыт работы Центра ядерной медицины Семея, чья оснащённость современным оборудованием одна из самых высоких по стране, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Единственное в Казахстане отделение радиойодтерапии, в котором лечат онкологические новообразования щитовидной железы, находится в семейском Центре ядерной медицины. Аналогичное многопрофильное учреждение с применением радиоизотопной диагностики и радионуклидной терапии не первый год планируют открыть в Актобе. Поэтому врачи из западного региона страны прибыли в Семей ещё и для того, чтобы изучить опыт уникального исцеления при помощи изотопов и нейтронов. Вместе с ними и глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

"Мы решили провести координационный совет в Абайской области и показать всем нашим онкологам Центр ядерной медицины – гордость региона. Здесь проводится радиойодтерапия – современное безоперационное лечение рака щитовидной железы. Раньше пациентов отправляли на лечение за границу, теперь проводим лечение у нас, в Казахстане. Причём абсолютно бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи. Но 20 коек – это маловато. Поэтому в планах развития в западном регионе запланировано строительство Центра ядерной медицины. Пока ваш центр в Семее является единственным в Казахстане, где проводится такое лечение, где есть условия для пациентов, и соблюдаются все протоколы проведения данной терапии", – поделилась своим мнением Диляра Кайдарова.

Для исследований патологий в Центре ядерной медицины и онкологии Семея работает линейка передового оборудования – два позитронно-эмиссионных томографа и три однофотонно-эмиссионных компьютерных томографа, которые производят диагностику при помощи радиофарм-препаратов. Попадая в организм внутривенно, такой препарат с радиоактивной меткой скапливается в поражённых органах и тканях. При визуализации через томограф патологические клетки буквально светятся, выдавая местоположение опухолей.

"Мы подписали договор с акимом Актюбинской области. Нашлись инвесторы. Но надо, чтобы наши главные врачи имели представление о том, как надо проводить лечение, какие нужны специалисты, какие расходники, бизнес-процессы. Радиотерапия проводится не только при злокачественных, но и при доброкачественных заболеваниях, например, гипотиреозе. Лечение занимает от трёх до пяти дней", – прокомментировала директор института Диляра Кайдарова.

Большое внимание на съезде онкологов врачи уделили изучению статистики заболеваемости. Постковидные годы выдают неутешительные показатели – инфекция подкосила иммунитет страны.

"Сам директор ВОЗ недавно озвучил, что ковид сломал все показатели во всём мире, за счёт постковида начался рост именно онкологических заболеваний как среди взрослых, так и молодых. Учёные задумались, почему такое произошло? Пришли к выводу, что был очень сильный удар на иммунную систему, произошли сбои, те самые клеточки, которые долго не давали о себе знать, активизировались", – пояснила глава КазНИИОР.

В разрезе регионов по онкозаболеваемости лидируют Абайская, Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области. Север и восток, окутанные промышленными парами и флером ядерных испытаний, страдают от злокачественных патологий больше всего. Хотя плотность населения здесь намного ниже, чем на юге.

"На первом месте – рак молочной железы. В 2023 году было выявлено 5 500 новых случаев заболеваемости, из них одна тысяча случаев – это женщины до 40 лет. Сейчас на координационном совете мы разбираем запущенные случаи и задаёмся вопросом – почему женщина не сходила на скрининг, на маммографию, ведь это бесплатно. Может далеко от дома, может нет доступности? Я считаю, что аким каждого района должен заботиться о здоровье своего населения, а значит буквально заставлять проходить жителей скрининги. Мы призываем людей не бояться, не лениться, хотя бы раз в год сходить на рентген лёгкого, на колоректальный скрининг, маммографию, измерить давление, сдать анализ на холестерин. Всё это можно сделать в поликлинике совершенно бесплатно", – призвала Дияра Кайдарова.

По данным ВОЗ, в 2022 году во всём мире было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака. Прогнозируется, что к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 млн.